Нашли 3 крутых российских сериала про разведчиков: интригуют не хуже детективов – №1 от создателей «Невского»

14 февраля 2026 18:07
Оценки у каждого не ниже 7.4.

Есть особый жанр кино, который цепляет даже тех, кто далёк от политики. И это сериалы про разведчиков. Там всегда напряжение, всегда игра на грани и люди, которые живут двойной жизнью так долго, что уже сами путаются, где правда, а где легенда.

За последние годы в России вышло несколько сильных проектов про разведчиков. И многие из них могут похвастаться напряжёнными сюжетами, сложными героями и атмосферой, от которой мурашки.

Мы выбрали три проекта в таком духе на любой вкус. Тут вам и шпионские игры в Америке, и охота за архивами Штази в разваливающейся ГДР, и история трёх друзей-чекистов, прошедших через смену эпох.

В общем, есть что посмотреть!

«Комитет»

Кинопоиск: 8.6

Проект от создателей «Невского», в котором трое друзей поступают на службу в госбезопасность ещё в 70-х и проходят через десятилетия – от застойного Ленинграда до лихих 2000-х. Смена эпох ломает жизни, ценности и отношения, но проверяет их на прочность.

«Русские»

Кинопоиск: 7.4

2003 год. Семья российских разведчиков-нелегалов много лет живёт в США под чужими именами. Когда им поручают опасную миссию, рутина рушится: теперь надо не только добыть секретный план противника, но и сохранить семью.

«ГДР»

Кинопоиск: 7.9

Конец 80-х, Берлинская стена вот-вот рухнет. Советского разведчика Александра отправляют в ГДР, где начинается охота за архивами Штази. Погони, прослушка и смертельные риски будут, но главная схватка разворачивается внутри самого героя.

Фото: Кадр из сериала «Комитет», «Русские», «ГДР», «Невский»
Ольга Назарова
