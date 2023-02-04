Не зря получила свой титул: вы ахнете, увидев, как без макияжа выглядит самая красивая девочка в мире

Девушка вызывает у людей все те же эмоции.

Многим кажется, что в детстве они были гораздо милее и симпатичнее, но в случае с Тилан Блондо все обстоит иначе.

С малых лет окружающие замечали ее необыкновенную красоту, и когда она была ещё совсем малышкой, ее считали самой красивой девочкой в мире. Она появлялась на страницах самых известных глянцевых журналов и участвовала в показах модных брендов.

Повзрослев, модель не растеряла своей природной привлекательности и продолжила карьеру. Девушку с естественными пухлыми губами, аккуратным носиком и небесно-голубыми глазами мечтают привлечь к работе многие знаменитые дизайнеры. Даже несмотря на невысокий рост, красавица успешно дефилирует по подиуму и восхищает зрителей.

Подписчики Тилан тоже не устают осыпать ее комплиментами.