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Не зря получила свой титул: вы ахнете, увидев, как без макияжа выглядит самая красивая девочка в мире

4 февраля 2023 07:30
Не зря получила свой титул: вы ахнете, увидев, как без макияжа выглядит самая красивая девочка в мире

Девушка вызывает у людей все те же эмоции.

Многим кажется, что в детстве они были гораздо милее и симпатичнее, но в случае с Тилан Блондо все обстоит иначе.

С малых лет окружающие замечали ее необыкновенную красоту, и когда она была ещё совсем малышкой, ее считали самой красивой девочкой в мире. Она появлялась на страницах самых известных глянцевых журналов и участвовала в показах модных брендов.

Повзрослев, модель не растеряла своей природной привлекательности и продолжила карьеру. Девушку с естественными пухлыми губами, аккуратным носиком и небесно-голубыми глазами мечтают привлечь к работе многие знаменитые дизайнеры. Даже несмотря на невысокий рост, красавица успешно дефилирует по подиуму и восхищает зрителей.

Подписчики Тилан тоже не устают осыпать ее комплиментами.

«Красива как всегда», «Ты необыкновенной чуткий и красивый человек», «Вот что значит красивая улыбка!», — восхищаются пользователи.

Не зря получила свой титул: вы ахнете, увидев, как без макияжа выглядит самая красивая девочка в мире
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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