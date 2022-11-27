Не зря получила свой титул: как без макияжа выглядит повзрослевшая самая красивая девочка в мире
Ловит восхищенные взгляды.
В 4 года малышку Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире. С ранних лет Тилан блистала на фотосессиях и ходила по подиуму. У Блондо были с ведущими мировыми брендами – Сhanel, Lacoste, Hugo Boss и L’Orеal Paris.
Но девочка повзрослела, ведь Тилан уже 21 год. Блондо продолжает успешно работать моделей и все еще поражает своей яркой красотой. С такими данными девушка совсем не стесняется публиковать в соцсетях фото без макияжа, получая множество комплиментов.
«Посмотри на это красивое лицо», «Я так тебя люблю, ангел», «Божественная Богиня, ты прекрасна», «Красавица», «Ты необыкновенно чуткий красивый человек – я тебя обожаю», – писали восхищенные поклонники.