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Киноафиша Статьи Не зря получила свой титул: как без макияжа выглядит повзрослевшая самая красивая девочка в мире

Не зря получила свой титул: как без макияжа выглядит повзрослевшая самая красивая девочка в мире

27 ноября 2022 10:45
Не зря получила свой титул: как без макияжа выглядит повзрослевшая самая красивая девочка в мире

Ловит восхищенные взгляды.

В 4 года малышку Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире. С ранних лет Тилан блистала на фотосессиях и ходила по подиуму. У Блондо были с ведущими мировыми брендами – Сhanel, Lacoste, Hugo Boss и L’Orеal Paris.

Но девочка повзрослела, ведь Тилан уже 21 год. Блондо продолжает успешно работать моделей и все еще поражает своей яркой красотой. С такими данными девушка совсем не стесняется публиковать в соцсетях фото без макияжа, получая множество комплиментов.

«Посмотри на это красивое лицо», «Я так тебя люблю, ангел», «Божественная Богиня, ты прекрасна», «Красавица», «Ты необыкновенно чуткий красивый человек – я тебя обожаю», – писали восхищенные поклонники.

Не зря получила свой титул: как без макияжа выглядит повзрослевшая самая красивая девочка в мире
Фото: соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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