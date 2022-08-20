Не зря осуждали? Кто платит за «Идеальный ремонт» у звезд

Программа «Идеальный ремонт» и похожие на нее вызывает неоднозначную реакцию у зрителей: с одной стороны, им интересно взглянуть на убранство в домах звезд, а с другой их возмущает помощь знаменитостям, а не простым людям.

Под каждым выпуском передачи можно найти гневные комментарии о том, что создателям стоило бы отремонтировать жилища пенсионерам, инвалидам, матерям-одиночкам и прочим нуждающимся.

В адрес звезд яда тоже хватает, ведь они, по версии пользователей Сети, получают бесплатную помощь при наличии миллионных заработков. Так было и в случае с Филиппом Киркоровым, для детей которого оборудовали Диснейленд в его особняке.

Вероятность того, что все расходы покрыл Первый канал, вызвала волну негодования, но работавший над проектом архитектор раскрыл, кто на самом деле оплачивает всю работу.

Им оказался сам Киркоров. Музыкант взял финансы на себя, но сколько конкретно он потратил на строительство развлекательного городка для детей, неизвестно до сих пор.