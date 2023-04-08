«Не зря лежал на полке»: этот фильм из СССР до сих пор ужасает зрителей

Владимир Басов прославился не только как актер, но и как режиссер. Несколько раз он представлял публике свои работы, которые собирали лишь положительные отзывы, однако в 1973 году в прокат вышла комедия «Нейлон 100%», снятая по повести Самуила Шатрова «Нейлоновая шубка».

В фильме постановщик намеревался высмеять мещанскую страсть к одежде, а также повсеместный дефицит, из-за которого граждане страны были готовы на многое ради самых обычных вещей. На съемочную площадку он пригласил Александру Денисову, Владимира Этуша, Леонида Куравлева и других прославленных артистов, а сценарий подготовил самостоятельно, но это не спасло фильм.

Как отмечают зрители, «Нейлон 100%» выглядит вымученным и неестественным. Режиссеру не удалось создать слепок эпохи и представить комичные образы, а весь юмор заставляет лишь краснеть. При этом не оценили картину не только советские, но и современные зрители. Спустя годы у поклонников Басова остались те же вопросы к картине. И, как признаются фанаты, не спасает фильм даже чувство ностальгии по ушедшей эпохе.