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«Не зря лежал на полке»: этот фильм из СССР до сих пор ужасает зрителей

8 апреля 2023 19:45
«Не зря лежал на полке»: этот фильм из СССР до сих пор ужасает зрителей

Уже не одно поколение зрителей недовольно лентой.

Владимир Басов прославился не только как актер, но и как режиссер. Несколько раз он представлял публике свои работы, которые собирали лишь положительные отзывы, однако в 1973 году в прокат вышла комедия «Нейлон 100%», снятая по повести Самуила Шатрова «Нейлоновая шубка».

В фильме постановщик намеревался высмеять мещанскую страсть к одежде, а также повсеместный дефицит, из-за которого граждане страны были готовы на многое ради самых обычных вещей. На съемочную площадку он пригласил Александру Денисову, Владимира Этуша, Леонида Куравлева и других прославленных артистов, а сценарий подготовил самостоятельно, но это не спасло фильм.

Как отмечают зрители, «Нейлон 100%» выглядит вымученным и неестественным. Режиссеру не удалось создать слепок эпохи и представить комичные образы, а весь юмор заставляет лишь краснеть. При этом не оценили картину не только советские, но и современные зрители. Спустя годы у поклонников Басова остались те же вопросы к картине. И, как признаются фанаты, не спасает фильм даже чувство ностальгии по ушедшей эпохе.

«Не зря лежал на полке», «Фильм слабенький», «Еле досмотрела», «Фильм слабый: и сценарий, и режиссура», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Нейлон 100%» (1973)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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