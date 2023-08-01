Не зря Леонтьев поселился за океаном: в биографии Казановы нашлось пятно, которое не оттереть

Ирина Грибулина долгие годы сотрудничала с эстрадными звездами страны. Поэтесса и композитор писала песни для Бориса Моисеева, Иосифа Кобзона, Валерия Леонтьева и для других знаменитостей. Однако Ирине Евгеньевне не доставалась и малая доля их популярности.

Не удалось Грибулиной и сделать приличное состояние на своем творчестве. Дело в том, что поэтесса просто раздаривала композиции артистам. Больше всего повезло Валерию Леонтьеву, который и прославился, и заработал благодаря хитам Грибулиной.

Все баснословные гонорары от песен шли в карман артиста. На полученные деньги певец приобрел комфортабельную квартиру и украсил ее в роскошном леопардовом стиле. Также Леонтьев отстроил особняк в Майами, который скромно назвал домик в деревне.

А Грибулина, приложившая руку к сумасшедшему состоянию Валерия Яковлевича, довольствуется малым. Она живет довольно скромно, ведь просить денег за собственные хиты ей было стыдно. Многие поклонники Казановы разочаровались его поступком. По их словам, это темное пятно на репутации, которое не смыть.