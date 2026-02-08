Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»

8 февраля 2026 10:23
Зрители оценили ленту на 8.1.

Знаменитый японский геймдизайнер Хидео Кодзима, как и многие из нас, нередко откладывает просмотр хайповых фильмов на потом. Так и случилось с лентой «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета», вышедшей еще в конце августа 2025-го, и победившей в 2-х номинациях на «Золотом глобусе-2026» (лучший фильм и лучшая женская роль).

Возможно, как раз из-за победы ленты, Кодзима все же решил ее глянуть. И, судя по его словам, абсолютно не пожалел. Отдельно он отметил мастерство режиссера – Хлои Чжао, известной по работам «Земля кочевников» и «Вечные».

Как утверждает геймдиректор, фильму удалось за полтора часа уместить весь спектр вечных человеческих чувств: от скорби и страха до любви и надежды.

«Всего за каких-то 126 минут показаны скорбь, боль, утрата, страх, любовь и радость, исцеление и надежда, что существуют в жизни во все времена и во всех культурах.

Та прекрасная финальная сцена способна переписать историю кинематографа. Она являет чудо кино. Чтобы создать нечто подобное, Хлоя Чжао должна быть ведьмой или, быть может, ангелом», – написал в своем блоге Кодзима.

Напомним, что фильм – это поэтичное и вымышленное переосмысление жизни Хемнета Шекспира, мальчика, чья ранняя смерть, возможно, стала источником вдохновения для великой пьесы его отца, Уильяма Шекспира. Ленту высоко оценили на IMDb, поставив ей 8.1 балла, а вот как отзываются о ней другие зрители:

«Фильм очень легко смотрится. Нет ощущения, что сидишь на исторической лекции или что тебя грузят какими-то сложными диалогами. Всё прям по-человечески»,

«Важно, что фильм не романтизирует ни человеческий гений, ни человеческое страдание. Здесь нет идеи о том, что смерть ребенка "была нужна" для появления великого текста»,

«Сильное, цельное высказывание, которое не боится чувств и не прячется за иронией. Фильм не для поверхностного просмотра или холодного анализа. Картина выглядит достойной фестивальных наград».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» (2025)
Ольга Назарова
