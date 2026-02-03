Не зря этот детектив с оценкой 7.6 продлили на 2-й сезон: похож на «Место встречи», но вместо Жеглова – Черкасов из «Мосгаза»

3 февраля 2026 16:11
Новые серии уже начали выходить, так что мы составили для вас расписание.

Есть культовый многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» – эталон советского детектива. И если вы тоже в восторге от этой ленты, вам стоит обратить внимание на сериал с похожей атмосферой, но другой историей.

Мы сейчас про проект, который называется «Художник». На Кинопоиске у него 7.6 балла, а вот как описывают его зрители:

«Представьте себе "Место встречи изменить нельзя" со всем антуражем: МУР, "Чёрная кошка", общежития, коммуналки, "малина" воровская – криминальная Москва середины сороковых, как вот она там показана. Только вместо Жеглова – майор Черкасов из "Мосгаза"!»

Это детективная история о поисках таинственного главаря банды по кличке «Художник» в Москве 1944 года. Преступники не просто грабят и убивают, но еще и оставляют на местах преступлений портреты своих жертв.

Следователи Ефимов (Андрей Смоляков, тот самый Черкасов из «Мосгаза») и Сазонов (Александр Горбатов) постепенно раскрывают, что грабежи – это лишь ширма. На самом деле банда занимается диверсиями, а ее лидер, «Художник», оказывается вражеским шпионом.

В сериале много неожиданных поворотов, особенно ближе к финалу. Одна только 12-я серия переворачивает весь сюжет с ног на голову, давая ту самую «добротную эмоциональную встряску», которой часто не хватает в современных детективах.

Ну, и актерский состав здесь тоже хорош. Помимо Смолякова и Горбатова, здесь вы увидите Александра Устюгова, Марину Александрову, Андрея Мерзликина. Виктора Добронравова и других звезд.

Нюансы у проекта тоже есть. В основном его критикуют за местами хромающую историческую достоверность и некоторые сценарные ходы, что для художественного фильма, в общем-то, обычное дело.

Но если вы приходите не за скрупулезной точностью, а за интересной интригой и эмоциями, проект вам, вероятно зайдет. У него уже два сезона: первый полностью доступен, а второй выходит прямо сейчас.

Вот график выхода серий для вашего удобства, чтобы вы ничего не пропустили:

Дата выхода Серии
22 января 2026 1–4
29 января 2026 5–6
5 февраля 2026 7–8
12 февраля 2026 9–10
19 февраля 2026 11–12
Фото: Кадры из сериалов «Место встречи изменить нельзя», «Художник»
Ольга Назарова
