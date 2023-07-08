Не зря Джигарханян любил ее полвека: вдова артиста в 80 лет выглядит как девочка

Армен Джигарханян был не из тех, кто упустит свое счастье. Актер влюбился в замужнюю даму и не стал медлить с ухаживаниями. И Татьяна Власова ответила взаимностью талантливому коллеге по цеху.

Артистка ушла от мужа и связала свою жизнь с новым возлюбленным. Вместе они были 48 лет. За это время супруги успели развестись и вновь воссоединиться.

Новость о том, что актер увлекся молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской наделала немало шуму. Однако спустя время актер признал свою ошибку и вернулся к Власовой, осознав, что она и есть главная любовь всей его жизни.

Вот уже почти три года, как Татьяна Сергеевна стала вдовой. Актриса призналась, что все имущество покойного мужа «ушло в другую сумочку», заметив, что официально они с Джигарханяном так и остались в разводе.

Однако знаменитость не унывает и не так давно дала новое интервью. Поклонники были поражены, увидев, что в свои 80 лет Власова выглядит, словно девочка. Неудивительно, что Армен Борисович любил такую красавицу полвека.