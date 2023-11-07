Не знают даже киноманы: вот зачем каждую сцену в «Три плюс два» снимали дважды

Результат в Советском Союзе так и не показали.

Фильм «Три плюс два» любим зрителями до сих пор. Над историей очаровательных подруг и бородатых дикарей смеются поколениями.

Мало кто знает, что каждую сцену этой картины пришлось снимать дважды. И дело не в том, что актеры не могли справиться с дублями, все куда сложнее.

Именно «Три плюс два» впервые в СССР снимали в двух версиях: широкоэкранной и обычной. «Широкая» версия была на 22 минуты длиннее основной. Некоторые эпизоды для нее меняли.

Более того. Очевидцы утверждают, что именно для «главного» варианта актеры старались максимально. А ленту, которую показали в советских кинотеатрах, делали по остаточному принципу: было меньше сил и, соответственно, меньше дублей.

В Союзе широкоэкранную версию так и не выпустили в прокат. Зрители смогли увидеть ее лишь в 2015 году.