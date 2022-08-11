Не знали даже самые близкие: в семью Крутого пришла страшная беда

В семье композитора Игоря Крутого случилось несчастье. Пожилая мама мэтра, которая уже давно проживает в США, попала в больницу. Оказалось, что 88-летняя Светлана Семеновна неудачно оступилась при ходьбе и получила травму. Женщину пришлось спешно госпитализировать в одну из клиник Майами. Врачи диагностировали у нее перелом ноги в двух местах.

Операция осложнялась и возрастом женщины. Тем не менее, медикам удалось помочь Светлане Семеновне. Пока о ее выписке речи не идет — она восстанавливается после хирургического вмешательства под присмотром врачей. Ее постоянно навещает дочь Алла, младшая сестра композитора. Сам Крутой не дает никаких комментариев по поводу случившегося.

«Она — сильная. Мы все верим, что она все хорошо перенесет и начнет ходить», — цитирует сестру композитора портал Prozvezd .

Надо отметить, что Светлана Семеновна ведет довольно насыщенный образ жизни. Она часто прилетает в Россию, чтобы навестить семью сына, и никогда не пропускает его фестиваль «Новая волна».