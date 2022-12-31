Не знал, что микрофон включен: конфуз с главным Дедом Морозом запомнил весь СССР

Александр Хвыля прославился многими ролями, но одной из самых важных для него стал образ Деда Мороза. Руководство партии заметило артиста в киносказке «Морозко» и пригласило на главную елку страны, которая проходила в Кремле. Хвыля прекрасно справлялся с праздничным образом, но иногда попадал в весьма неловкие ситуации.

Дело в том, что перевоплощался артист в Деда Мороза уже в далеко не молодом возрасте. И не всегда ему удавалось справиться с технологическими новшествами, которые активно вводили в Кремле. Тяжелее всего строились у актера отношения с микрофонами.

Однажды, например, Хвыля забыл выключить микрофон после спектакля. Он ушел за сцену, где в сердцах начал жаловаться на жизнь и работу. Знаменитость активно делился переживаниями, пока бродил по коридорам Кремля, а его голос слышали все присутствующие. Звукорежиссеры не могли остановить артиста, так как он сразу же потерялся в запутанном Кремле, и никто не знал, где он.

В итоге артисту повезло. Он настолько сильно нравился руководству партии, что его решили не увольнять. К тому же во время продолжительных жалоб он не успел сказать ничего лишнего, поэтому чиновники сделали из этого безобидную шутку.