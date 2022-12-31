Не знал, что микрофон включен: конфуз с главным Дедом Морозом запомнил весь СССР
Артист едва не лишился работы.
Александр Хвыля прославился многими ролями, но одной из самых важных для него стал образ Деда Мороза. Руководство партии заметило артиста в киносказке «Морозко» и пригласило на главную елку страны, которая проходила в Кремле. Хвыля прекрасно справлялся с праздничным образом, но иногда попадал в весьма неловкие ситуации.
Дело в том, что перевоплощался артист в Деда Мороза уже в далеко не молодом возрасте. И не всегда ему удавалось справиться с технологическими новшествами, которые активно вводили в Кремле. Тяжелее всего строились у актера отношения с микрофонами.
Однажды, например, Хвыля забыл выключить микрофон после спектакля. Он ушел за сцену, где в сердцах начал жаловаться на жизнь и работу. Знаменитость активно делился переживаниями, пока бродил по коридорам Кремля, а его голос слышали все присутствующие. Звукорежиссеры не могли остановить артиста, так как он сразу же потерялся в запутанном Кремле, и никто не знал, где он.
В итоге артисту повезло. Он настолько сильно нравился руководству партии, что его решили не увольнять. К тому же во время продолжительных жалоб он не успел сказать ничего лишнего, поэтому чиновники сделали из этого безобидную шутку.