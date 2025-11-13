Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

В конце концов, автору «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» можно доверять.

Автор культовых «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган недавно представил свой новый проект – фантастическую драму «Из многих». Если раньше он снимал про криминал, то теперь взялся за научную фантастику.

Что примечательно, проект вышедший 7 ноября, сразу же заполучил высокие оценки. На Rotten Tomatoes у него 100% свежести, а на IMDb целых 8.9 балла.

Если вы уже наслышаны о проекте и задумываетесь, стоит ли смотреть, то здесь мы расскажем, о чем эта новинка. Возможно, узнав о сериале чуть больше, вы сразу же побежите включать первые серии.

Сюжет: странная эпидемия счастья

Главная героиня – писательница любовных романов Кэрол Стурка. Её жизнь круто меняется, когда по миру начинает распространяться загадочный вирус. Но это не обычная болезнь, ведь она делает людей счастливыми.

Вот только это счастье оказывается обманчивым. Люди теряют свою волю и превращаются в подобие стада, управляемого коллективным разумом. Кэрол обнаруживает, что в данный момент она единственная, у кого есть иммунитет к вирусу.

Главная героиня и её борьба

Кэрол оказывается в странной ситуации: она одна видит реальную угрозу и пытается вернуть людям свободу воли. При этом «счастливые» люди не агрессивны, а всего лишь вежливо пытаются убедить её присоединиться к их обществу.

Ирония в том, что теперь самый негативный персонаж в этом мире – это как раз Кэрол, которая борется за свободу человечества. На фоне улыбающихся и довольных «заражённых» она выглядит чуть ли не сумасшедшей.

Философские вопросы и интрига

Сериал поднимает важные вопросы: что такое настоящее счастье? Можно ли быть счастливым без права выбора? Имеет ли кто-то право решать за других, что для них лучше?

Пока неясно, что это за сила – инопланетное вмешательство или результат земного эксперимента. Но именно в поиске ответов на эти вопросы и заключается главная интрига сериала.

Стоит ли смотреть?

«Из многих» – свежий и интригующий проект от мастера Винса Гиллигана. Сериал с уверенным стартом и сильной исполнительницей главной роли (Кэрол играет Рэй Сихорн, известная по проектам «Плохие парни до конца», «Лучше звоните Солу») уже сейчас претендует на звание одного из лучших в 2025 году.

Так что если вы любите умную фантастику с философским подтекстом, этот сериал для вас.

