Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

13 ноября 2025 07:58
Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

В конце концов, автору «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» можно доверять.

Автор культовых «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган недавно представил свой новый проект – фантастическую драму «Из многих». Если раньше он снимал про криминал, то теперь взялся за научную фантастику.

Что примечательно, проект вышедший 7 ноября, сразу же заполучил высокие оценки. На Rotten Tomatoes у него 100% свежести, а на IMDb целых 8.9 балла.

Если вы уже наслышаны о проекте и задумываетесь, стоит ли смотреть, то здесь мы расскажем, о чем эта новинка. Возможно, узнав о сериале чуть больше, вы сразу же побежите включать первые серии.

Сюжет: странная эпидемия счастья

Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

Главная героиня – писательница любовных романов Кэрол Стурка. Её жизнь круто меняется, когда по миру начинает распространяться загадочный вирус. Но это не обычная болезнь, ведь она делает людей счастливыми.

Вот только это счастье оказывается обманчивым. Люди теряют свою волю и превращаются в подобие стада, управляемого коллективным разумом. Кэрол обнаруживает, что в данный момент она единственная, у кого есть иммунитет к вирусу.

Главная героиня и её борьба

Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

Кэрол оказывается в странной ситуации: она одна видит реальную угрозу и пытается вернуть людям свободу воли. При этом «счастливые» люди не агрессивны, а всего лишь вежливо пытаются убедить её присоединиться к их обществу.

Ирония в том, что теперь самый негативный персонаж в этом мире – это как раз Кэрол, которая борется за свободу человечества. На фоне улыбающихся и довольных «заражённых» она выглядит чуть ли не сумасшедшей.

Философские вопросы и интрига

Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

Сериал поднимает важные вопросы: что такое настоящее счастье? Можно ли быть счастливым без права выбора? Имеет ли кто-то право решать за других, что для них лучше?

Пока неясно, что это за сила – инопланетное вмешательство или результат земного эксперимента. Но именно в поиске ответов на эти вопросы и заключается главная интрига сериала.

Стоит ли смотреть?

Не знаете, стоит ли смотреть «Из многих»? Рассказываем, о чем сериал – не зря ведь у него 100% свежести и 8.9 на IMDb

«Из многих» – свежий и интригующий проект от мастера Винса Гиллигана. Сериал с уверенным стартом и сильной исполнительницей главной роли (Кэрол играет Рэй Сихорн, известная по проектам «Плохие парни до конца», «Лучше звоните Солу») уже сейчас претендует на звание одного из лучших в 2025 году.

Так что если вы любите умную фантастику с философским подтекстом, этот сериал для вас.

Ранее мы писали: 100% свежести на RT и минимум 4 сезона впереди: создатель «Во все тяжкие» раскрыл, ради кого будет и дальше снимать «Из многих»

Фото: Кадры из сериала «Из многих»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото) Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото) Читать дальше 12 декабря 2025
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну» Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну» Читать дальше 11 декабря 2025
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих» От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих» Читать дальше 11 декабря 2025
«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы «Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы Читать дальше 8 декабря 2025
98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале 98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале Читать дальше 8 декабря 2025
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию Читать дальше 13 декабря 2025
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Читать дальше 12 декабря 2025
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» Читать дальше 12 декабря 2025
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Читать дальше 12 декабря 2025
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном 19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше