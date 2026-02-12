Не знаете, какое аниме посмотреть? Для вас IMDb собрал 10 самых рейтинговых тайтлов недели: «Магическая битва» больше не №1

Кто бы мог подумать: «Магическая битва» – больше не король среди аниме. Ну, по крайней мере на этой неделе, если судить по рейтингам на IMDb.
За последние 7 дней в топ-3 оказались и новинки, и уже зарекомендовавший себя тайтл. Так, первое место досталось «Звездному дитя 3», чей 4-й эпизод оценили выше всех остальных – на 9.6.
А второе место у новинки сезона – «Полуночный мотив сердца». Это такая романтика, где школьник, плененный голосом радиоведущей, пытается ее отыскать.
Ну, а третье место досталось еще одному новичку – тайтлу «Гносия». Он про экипаж затерявшегося космического корабля, который сталкивается с непостижимой угрозой.
А вот как выглядит десятка лучших эпизодов недели:
|Место
|Название
|Сезон
|Эпизод
|Рейтинг IMDb
|1
|Звёздное дитя
|3
|4
|9.6
|2
|Полуночный мотив сердца
|1
|5
|9.2
|3
|Гносия
|1
|17
|9.2
|4
|Судьба/Странная подделка
|1
|6
|9.1
|5
|Золотое божество. Финал
|5
|5
|9.1
|6
|Пламенная бригада пожарных. Финал
|3
|17
|8.9
|7
|Провожающая в последний путь Фрирен
|2
|4
|8.8
|8
|Раб Спецотряда Демонического Города
|2
|5
|8.8
|9
|Магическая битва
|3
|6
|8.4
|10
|Адский рай
|2
|5
|8.4