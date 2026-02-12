Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не знаете, какое аниме посмотреть? Для вас IMDb собрал 10 самых рейтинговых тайтлов недели: «Магическая битва» больше не №1

Не знаете, какое аниме посмотреть? Для вас IMDb собрал 10 самых рейтинговых тайтлов недели: «Магическая битва» больше не №1

12 февраля 2026 15:13
Не знаете, какое аниме посмотреть? Для вас IMDb собрал 10 самых рейтинговых тайтлов недели: «Магическая битва» больше не №1

Динамичный сенэн столкнула с верхушки романтика.

Кто бы мог подумать: «Магическая битва» – больше не король среди аниме. Ну, по крайней мере на этой неделе, если судить по рейтингам на IMDb.

За последние 7 дней в топ-3 оказались и новинки, и уже зарекомендовавший себя тайтл. Так, первое место досталось «Звездному дитя 3», чей 4-й эпизод оценили выше всех остальных – на 9.6.

А второе место у новинки сезона – «Полуночный мотив сердца». Это такая романтика, где школьник, плененный голосом радиоведущей, пытается ее отыскать.

Ну, а третье место досталось еще одному новичку – тайтлу «Гносия». Он про экипаж затерявшегося космического корабля, который сталкивается с непостижимой угрозой.

Не знаете, какое аниме посмотреть? Для вас IMDb собрал 10 самых рейтинговых тайтлов недели: «Магическая битва» больше не №1

А вот как выглядит десятка лучших эпизодов недели:

Место Название Сезон Эпизод Рейтинг IMDb
1 Звёздное дитя 3 4 9.6
2 Полуночный мотив сердца 1 5 9.2
3 Гносия 1 17 9.2
4 Судьба/Странная подделка 1 6 9.1
5 Золотое божество. Финал 5 5 9.1
6 Пламенная бригада пожарных. Финал 3 17 8.9
7 Провожающая в последний путь Фрирен 2 4 8.8
8 Раб Спецотряда Демонического Города 2 5 8.8
9 Магическая битва 3 6 8.4
10 Адский рай 2 5 8.4
Фото: Кадры из сериалов «Магическая битва», «Полуночный мотив сердца», «Гносия»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
«Бои – идеальные», «Тодо – извращенец»: боец UFC разобрал лучшую драку «Магической битвы» и уронил челюсть под стол «Бои – идеальные», «Тодо – извращенец»: боец UFC разобрал лучшую драку «Магической битвы» и уронил челюсть под стол Читать дальше 26 мая 2026
Побеждает победитель, проигрывает проигрыватель: и эти 10 аниме во всем превзошли «Соло прокачку» Побеждает победитель, проигрывает проигрыватель: и эти 10 аниме во всем превзошли «Соло прокачку» Читать дальше 26 мая 2026
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом Читать дальше 26 мая 2026
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс» На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс» Читать дальше 25 мая 2026
Анимация — огонь, а толку ноль: Сон Джин-Ву пролетел мимо победы на Crunchyroll — придётся подкачаться, обгоняет даже мусорное аниме Анимация — огонь, а толку ноль: Сон Джин-Ву пролетел мимо победы на Crunchyroll — придётся подкачаться, обгоняет даже мусорное аниме Читать дальше 25 мая 2026
Настоящий юрист разобрал суд в «Магической битве»: «авторы накосячили», но адвокату все равно зашло Настоящий юрист разобрал суд в «Магической битве»: «авторы накосячили», но адвокату все равно зашло Читать дальше 25 мая 2026
Никаких долго и счастливо – 3 аниме, в которых не дождетесь хэппи-энда: без «Атаки титанов», но на финале обрыдаетесь все равно Никаких долго и счастливо – 3 аниме, в которых не дождетесь хэппи-энда: без «Атаки титанов», но на финале обрыдаетесь все равно Читать дальше 25 мая 2026
Фанаты Джин-у, лица к осмотру: «Поднятие уровня» пролетело мимо топ-6 лучших аниме года – опозорили на Crunchyroll Awards Фанаты Джин-у, лица к осмотру: «Поднятие уровня» пролетело мимо топ-6 лучших аниме года – опозорили на Crunchyroll Awards Читать дальше 24 мая 2026
Джин-ву уделает всех, но не этого парня: фаны нашли аниме, где герой «Соло прокачки» сразу же продует (и речь не про «Магичку») Джин-ву уделает всех, но не этого парня: фаны нашли аниме, где герой «Соло прокачки» сразу же продует (и речь не про «Магичку») Читать дальше 24 мая 2026
Если бы Годжо Сатору столкнулся с Сон Джин-ву: взвесили все козыри и признали сильнейшего (готовьтесь спорить) Если бы Годжо Сатору столкнулся с Сон Джин-ву: взвесили все козыри и признали сильнейшего (готовьтесь спорить) Читать дальше 23 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше