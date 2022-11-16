Не знаете, как выглядит тату в старости? Посмотрите на самую татуированную бабушку

Керстин Тристан до пятидесяти лет не интересовалась миром татуировок. Она работала водителем такси, воспитывала сначала своих детей, а потом и внуков. Однако семь лет назад она решилась на первый рисунок на теле, который полностью изменил ее жизнь.

Сегодня тело 57-летней Керстин покрывает множество ярких цветных изображений. Каждый раз у мастера она просила все более сложные татуировки, и теперь 90% ее тела покрыто рисунками, исключая лицо и голову.

Хвастается знаменитость изображениями в своих социальных сетях. Она регулярно делится весьма откровенными кадрами, на которых видны все рисунки, а не так давно даже опубликовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Как отметили пользователи Сети, они бы никогда не догадались, что 57-летняя Керстин воспитывает внуков, а не является 30-летней рок-звездой.

«Тебе явно очень нравится, как ты выглядишь», «Роскошная женщина», — не скрывают восторга поклонники.

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