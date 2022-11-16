Не знаете, как выглядит тату в старости? Посмотрите на самую татуированную бабушку
Пользователи Сети не могут сдержать удивление при ее виде.
Керстин Тристан до пятидесяти лет не интересовалась миром татуировок. Она работала водителем такси, воспитывала сначала своих детей, а потом и внуков. Однако семь лет назад она решилась на первый рисунок на теле, который полностью изменил ее жизнь.
Сегодня тело 57-летней Керстин покрывает множество ярких цветных изображений. Каждый раз у мастера она просила все более сложные татуировки, и теперь 90% ее тела покрыто рисунками, исключая лицо и голову.
Хвастается знаменитость изображениями в своих социальных сетях. Она регулярно делится весьма откровенными кадрами, на которых видны все рисунки, а не так давно даже опубликовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Как отметили пользователи Сети, они бы никогда не догадались, что 57-летняя Керстин воспитывает внуков, а не является 30-летней рок-звездой.
«Тебе явно очень нравится, как ты выглядишь», «Роскошная женщина», — не скрывают восторга поклонники.
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