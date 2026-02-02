Не знаете, что посмотреть после «Горничной»? Нашли еще 3 фильма и 2 сериала, где вас ждет такой же сюжетный вихрь

Успех «Горничной» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид показал, что зрителям снова интересны психологические триллеры в глянцевой упаковке — истории про газлайтинг, власть богатых и обманчивую красоту закрытых миров. Если вас захватила атмосфера фильма, где за идеальным фасадом скрывается кошмар, вот подборка проектов, работающих на схожем напряжении.

В мини-сериале «Острые предметы» (2018, 7.5 на Кинопоиске) с Эми Адамс токсичная семейная любовь и подавленные травмы создают такую же удушливую атмосферу, как особняк в «Горничной». Журналистка, расследующая убийства в родном городке, вынуждена столкнуться с демонами собственного детства. Развязка здесь не менее феноменальна и непредсказуема.

Истоки стиля «Горничной» можно найти в фильме «Простая просьба» (2018, 7.0) того же режиссера, Пола Фига. Эта история о матери-блогере (Анна Кендрик), втянутой в исчезновение своей гламурной подруги (Блейк Лайвли), — первая проба пера в жанре «глянцевого триллера». Здесь уже есть фирменный микс из роскоши, лжи и ядовитых отношений.

Совсем свежий сериал «Сирены» (2025, 7.0) продолжает исследовать тему красоты как ловушки. Его героини, купающиеся в роскоши, оказываются втянуты в сложную сеть отношений, где их сексуальность и свобода — лишь иллюзия, тщательно контролируемая кем-то другим.

Для тех, кого зацепила тема конструируемой реальности, подойдет «Не беспокойся, дорогая» (2022, 6.7). В идеальном городке 50-х годов жена (Флоренс Пью) начинает подозревать, что ее жизнь — тщательно продуманная клетка, созданная мужем (Гарри Стайлс).

А в фильме «Берлинский синдром» (2016, 6.1) ловушка более буквальная, но динамика власти — та же. Туристка, оставшаяся в квартире своего нового возлюбленного, понимает, что стала пленницей мужчины, уверенного в своем праве владеть ею. Романтическая завязка оборачивается борьбой за выживание.