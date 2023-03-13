Не знает меры в оголении: гляньте, на что пошла 56-летняя китаянка ради славы

Чувство стиля каждый человек выражает по-своему. Этим даром отлично пользуется американская актриса китайского происхождения Бай Лин, которая известна своим экстраординарным имиджем.

Артистке сегодня 56 лет, но она по-прежнему выглядит как юная девушка. Особых комплиментов заслуживает отменная фигура Лин, которую она подчеркивает максимально откровенными нарядами.

Каждый выход Бай на публику — это костюмированное мини-шоу. Она надевает яркие вызывающие наряды, которые едва прикрывают сокровенные части тела актрисы. От нижнего белья Лин категорически отказалась, что наглядно демонстрируют экстремальные костюмы актрисы.

Из-за любви к подобным экспериментам Бай нарекли городской сумасшедшей, но ее это ничуть не смущает. Напротив, такое внимание лишь подогревает интерес к ее персоне, что устраивает Лин.

Актриса стала мировой знаменитостью после выхода готической драмы «Ворон» с Брэндоном Ли. Бай отлично сыграла злодейку и запомнилась многим зрителям. После этого актриса появлялась в крупных проектах, чем закрепила мировую популярность.