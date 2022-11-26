Не знаешь, что ожидать: насколько вы непредсказуемый человек?

“Предсказуемость - хорошо это или плохо?” - задаются вопросом многие люди. Психологи посвящают этой проблеме целые статьи. До определенного момента кажется, что спонтанность, непредсказуемость, склонность к сюрпризам и неожиданным поворотам - это лучшее качество, которым может обладать человек. Возникает впечатление, что с людьми, наделенными этими чертами, всегда весело и интересно. Однако, как отмечают психологи, таких взглядов можно придерживаться в молодости, когда хочется адреналина, острых эмоций, а внезапные путешествия или переезд в другой город воспринимаются как захватывающее приключение. С возрастом интерес ко всему этому значительно утихает. Люди жаждут уже не авантюр, а стабильности, вот тут-то и наступает звездный час предсказуемости. Желание знать наперед, что на этого человека можно положиться, что никто не преподнесет неприятных неожиданностей, становится сильнее жажды новизны. Поэтому предсказуемость - это вовсе не так плохо, как может показаться поначалу.

Какой вы человек - спонтанный и непредсказуемый или стабильный, действия и мысли которого можно легко предугадать? Найдите ответ с помощью этого теста.