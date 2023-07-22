Не женщина, а дьяволица: раскрыта правда о несносном характере Александры Захаровой

Александра Захарова известна как одна из самых талантливых артисток страны. Она успела поработать со многими талантливыми режиссерами, а в ее фильмографии значатся десятки знаменитых проектов. При этом в жизни, как оказалось, ее сложно назвать приятным человеком.

По словам актера Альгиса Матулениса, Захарова отличается капризностью. Артисты вместе работали над картиной «Заложница», и знаменитость портила настроение всей съемочной группе.

«Все, и не только я, зависели от настроения Захаровой. Она очень капризная, многое себе позволяла, постоянно приходилось перед ней прыгать», — признавался Матуленис.

Особенно же артист отмечал, что во время работы между Захаровой и постановщиком фильма Сергеем Ашкенази был служебный роман. И каждая ссора влюбленных весьма негативно сказывалась на других артистах и членах съемочной группы, ведь свою злость Захарова срывала именно на них.