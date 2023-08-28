Не женщина, а девушка: мать Загитовой поражает моложавостью (фото)

Новая публикация Алины Загитовой взорвала Сеть. На этот раз фигуристка шокировала интернет-пользователей не откровенными кадрами, где демонстрирует свои прелести в бикини. Фанатам олимпийская чемпионка показала свою маму — Лейсан Загитову.

Если бы спортсменка не оставила под снимком подпись «mother», подписчикам пришлось бы гадать, что за очаровательная леди позировала на камеру рядом с ведущей «Ледникового периода». Уж слишком молодо она выглядит, чтобы походить на женщину, имеющую двух взрослых дочерей.

Родительница знаменитости — сногсшибательная яркая блондинка, которой самой впору блистать на больших экранах. Многие возмущены тем, что Алина так долго прятала от народа такую красавицу.