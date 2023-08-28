Не женщина, а девушка: мать Загитовой поражает моложавостью (фото)
С генами спортсменке повезло.
Новая публикация Алины Загитовой взорвала Сеть. На этот раз фигуристка шокировала интернет-пользователей не откровенными кадрами, где демонстрирует свои прелести в бикини. Фанатам олимпийская чемпионка показала свою маму — Лейсан Загитову.
Если бы спортсменка не оставила под снимком подпись «mother», подписчикам пришлось бы гадать, что за очаровательная леди позировала на камеру рядом с ведущей «Ледникового периода». Уж слишком молодо она выглядит, чтобы походить на женщину, имеющую двух взрослых дочерей.
Родительница знаменитости — сногсшибательная яркая блондинка, которой самой впору блистать на больших экранах. Многие возмущены тем, что Алина так долго прятала от народа такую красавицу.
«Как две сестры. Красотки», «Зачем скрывать всю эту красоту от публики», «Выглядите как ровесницы», — пишут в Сети.