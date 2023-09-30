«Не жалуюсь»: Малышева разоткровенничалась о своей «маленькой» пенсии

Елена Малышева уже много лет носит почетный статус главного телевизионного доктора страны. Хотя телеведущей уже за шестьдесят, уходить на покой она не спешит. Недавно знаменитость поговорила с прессой о пенсии и своем заработке.

По словам Елены Васильевны, она всегда отвечала за свою жизнь самостоятельно. Успех, которого добилась женщина, является исключительно ее заслугой и результатом невероятного трудолюбия. Теледоктор сообщила журналистам, что не боится работы и всегда делает ее с максимальной отдачей. Об этом пишет портал WDay.

Именно стремление работать Малышева считает своим главным качеством. При этом телеведущая не отказывается потрудиться бесплатно, особенно во время пандемии. Разглашать свои доходы звезда не стала, но заявила, что на жизнь этого вполне достаточно.