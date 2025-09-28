«Не жалей умерших. Жалей живых»: собрали 5 цитат из «Гарри Поттер и философский камень» и других частей — угадаете по ним героев? (тест)

«Гарри Поттер» и его друзья подарили нам массу запоминающихся моментов, но что если попробовать вспомнить героев по их репликам? Мы решили сделать маленькую игру: приводим цитаты из «Философского камня» и других фильмов саги, а вы угадываете, кто это сказал.

Некоторые фразы сразу узнаются: смешные, умные, немного странные — и сразу перед глазами появляется знакомый герой. Другие могут заставить подумать: «Хмм, это кто же мог такое сказать?».

Именно в этом и прелесть — цитата иногда точнее любого описания. А если застряли, всегда можно пересмотреть сцену и насладиться любимым моментом заново.

Попробуйте сами: вы узнаете героя по одной фразе? Или, может, откроете для себя забавные детали, которые раньше ускользали? Сейчас выясним. Желаем удачи!

Ранее мы писали: Мальчик, который еще не родился: в «Гарри Поттере» от НВО покажут то, чего в фильмах не было и близко — фанаты книг будут довольны