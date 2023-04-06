Не жалеет себя: сколько стал зарабатывать Чернышев ради тяжелобольной Заворотнюк

Вот уже четыре года Петр Чернышев — единственный кормилец в своей семье. Именно благодаря его работе, как уверена публика, оплачиваются медицинские счета Анастасии Заворотнюк и бытовая жизнь, из-за чего спортсмен вынужден постоянно трудиться.

Так, Чернышев участвует во всех шоу, выпускаемых центром Татьяны Навки. Фигурист постоянно выходит на лед и не пропускает гастроли по России и всему миру. И его зарплата постоянно растет. Как утверждает портал Woman , зарплата спортсмена увеличилась практически в два раза за последнее время, а еще не так давно он получал 300 тысяч за одно шоу.

«Сейчас гонорары доходят до 500 тысяч рублей», — пишет издание.

При этом больше всего знаменитость, как и его коллеги-фигуристы, занят в новогодние каникулы. В этот период у него может быть по два или три шоу в день, из-за чего его гонорар составит миллион рублей или полтора. Всего же количество выходов на лед исчисляется десятками, что делает это время самым прибыльным в году.