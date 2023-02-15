Не здание, а цирк: эти пасхалки в «Служебном романе» люди не замечали много лет

В Советском Союзе было множество различных инстанций, которые регулировали различные сферы жизни обычных граждан. Названия организаций могли состоять из пяти или шести частей, поэтому довольно часто их сокращали. Талантливый режиссер Эльдар Рязанов, кажется, решил подшутить над этой особенностью и в фильме «Служебный роман» спрятал несколько интересных секретов.

Уже на второй минуте только самые внимательные зрители могли заметить на здании несколько табличек с аббревиатурами, которые дают понять, какие учреждения находятся в этом доме. Среди них есть такие, как «Главкость», «Главбурение», «Главрыба „Мосрыбстрой“», из-за чего можно подумать, что в помещении происходит настоящий балаган.

Но особый интерес представляет «Нии Чего при КЛООПе». Первые два сокращения являются отсылкой к повести «Понедельник начинается в субботу», а вот вторая относится к короткой шуточной заметке писателей Ильфа и Петрова, которые высмеивали советскую бюрократию.