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Киноафиша Статьи «Не зажат рамками жанров»: этот фильм стал хитом 21-го века по версии New York Times — №1 в топ-100

«Не зажат рамками жанров»: этот фильм стал хитом 21-го века по версии New York Times — №1 в топ-100

8 июля 2025 11:50
«Не зажат рамками жанров»: этот фильм стал хитом 21-го века по версии New York Times — №1 в топ-100

Выбирали с учетом мнения голливудских режиссеров и актеров.

Недавно издание New York Times представило рейтинг 100 лучших фильмов XXI века. Чтобы составить список, редакция разослала анкеты сотням представителей киноиндустрии — от режиссеров и сценаристов до актеров и операторов.

Среди участников голосования были режиссеры-лауреаты «Оскара» — Педро Альмодовар, София Коппола, Барри Дженкинс, Гильермо дель Торо, а также такие актёры, как Джулианна Мур, Джон Туртурро, Чиветель Эджиофор и Майки Мэдисон.

Какой фильм стал №1?

По итогам голосования первое место в списке заняла южнокорейская картина «Паразиты» режиссёра Пон Джун-хо. У киноленты имеется 4 «Оскара», а на IMDb ее рейтинг составляет 8.5. Столько же фильм получил и на Кинопоиске, где занимает 83 место в топ-250.

Сюжет рассказывает о семье Ким — бедной, находчивой и вечно борющейся за выживание. Они живут в сыром полуподвале, подрабатывают как могут и крадут Wi-Fi у соседей.

«Не зажат рамками жанров»: этот фильм стал хитом 21-го века по версии New York Times — №1 в топ-100

Всё меняется, когда друг сына семейства предлагает ему поработать репетитором в доме обеспеченной семьи Пак. Парень подделывает диплом и отправляется в шикарный особняк, где быстро завоёвывает доверие хозяйки.

Вскоре он придумывает, как устроить туда и свою сестру, запуская череду всё более хитроумных манипуляций.

«Пон Джун-хо — настоящий мастер, который не зажат рамками жанров: он легко переключается с комедии на колкую социальную сатиру, а потом резко обрушивает на зрителя волну трагического насилия — шокирующего, но абсолютно неизбежного», — отмечают редакторы New York Times.

Кто еще оказался в тройке лидеров?

На втором месте в рейтинге — «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, загадочный и многослойный фильм, давно ставший культовым. Третье место заняла лента Пола Томаса Андерсона «Нефть» — эпическая драма о власти и жажде контроля.

«Не зажат рамками жанров»: этот фильм стал хитом 21-го века по версии New York Times — №1 в топ-100

Выбор профессионалов показал, что за прошедшие двадцать с лишним лет мировая индустрия предложила зрителям немало поистине глубоких, тревожных и смелых высказываний о природе человека и общества.

А «Паразиты» стали символом того, каким пронзительным и многогранным стало кино XXI века.

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Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Паразиты» (2019), «Малхолланд Драйв» (2001), «Нефть» (2007)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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