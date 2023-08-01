«Не завидуй»: Лазарев и Кудрявцева публично сцепились на ровном месте

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева могут похвастаться многолетней историей взаимоотношений. Сначала они были возлюбленными, но после расставания смогли сохранить дружбу, которую поддерживают до сих пор. При этом знаменитости никогда не боятся подшутить друг над другом.

Так, недавно в социальных сетях ведущей появилось видео, снятое в тренажерном зале. В ролике Кудрявцева занимается растяжкой, повиснув вниз головой. Лазарев же не смог оставить без внимания публикацию давней подруги. В комментариях он со смехом отметил, что телеведущую «раскорячило» во время упражнения. Кудрявцева же не оставила дерзкий выпад друга без ответа.

«Не завидуй», — написала звезда «Секрета на миллион».

Перепалка знаменитостей рассмешила подписчиков Кудрявцевой. Они похвалили знаменитостей за чувство юмора и такую крепкую дружбу.