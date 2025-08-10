О существовании некоторых вы и не слышали: 5 книг, по продолжениям которых так и не сняли фильмы

Меню
10 августа 2025 09:54
Почему-то так и не смогли заинтересовать режиссеров.

Для современного Голливуда уже давно не секрет, что создавшая немало шума книга потенциально может создать не менее нашумевший фильм — однако хватает и случаев, когда все оказывалось совсем наоборот.

Так, когда-то никому не известные романы или повести привлекли внимание именитых режиссеров и впоследствии стали широко известны благодаря собственной экранизации. Некоторые из таких романов при этом уже тогда имели своего рода продолжение в виде еще одной книги, вот только она, в отличие от предшественницы, внимания со стороны киноиндустрии так и не получила.

В этой подборке — те самые книги, сиквелы которых почему-то так и не смогли заинтересовать режиссеров.

«Чарли и шоколадная фабрика»

У сказочной повести Роальда Даля было уже целых три экранизации, но о повести-сиквеле, «Чарли и большой стеклянный лифт», по какой-то причине ни один из режиссеров не вспомнил. Возможно, все дело как раз в том, что сиквел практически не имеет никакой связи с сюжетом оригинальной повести, хотя события разворачиваются сразу после того, что произошло в «Шоколадной фабрике».

В «Большом стеклянном лифте» Чарли и Вилли Вонка отправляются в путешествие, в ходе которого выяснят, что скрывает Американский космический отель и смогут ли они предотвратить угрозу.

«Сто один далматинец»

Кадр из мультфильма «Сто один далматинец»

Детский роман Доди Смита породил целую киновселенную, к которой спустя годы после выхода оригинального мультфильма присоединилась еще и «Круэлла», однако о сиквеле под названием «Лай лунного света» мало кому известно.

Опять же, возможная причина кроется в том, что сюжет второго романа уходит в совсем другую сторону — по сюжету, с героями начинают происходить странные и даже сверхъестественные вещи, а далматинцы могут общаться друг с другом только при помощи мысли.

В итоге выясняется, что это все это было делом рук пришельцев, которые призывали собак покинуть Землю, на которой скоро должна была развернуться ядерная война — возможно, решение снять адаптацию только первого романа было к лучшему.

«Форрест Гамп»

И сам роман, и его экранизация с Томом Хэнксом в главной роли всегда считались довольно странной, но при этом притягательной историей — такая судьба вряд ли ждала сиквел под названием «Гамп и компания», если бы дело все-таки дошло до производства фильма.

Во второй книге приключения главного героя становятся еще более нелогичными, образуя своего рода сборную солянку всевозможных событий, которые при этом совсем никак не вяжутся между собой.

«Питер Пэн»

Кадр из мультфильма «Питер Пэн»

Сказочная повесть Джеймса Барри изначально рассказывала о уже относительно взрослом Питере Пэне, однако сиквел/приквел под названием «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» углублялся в историю героя с момента его рождения.

В повести рассказывается о побеге младенца Питера Пэна из дома и затем невозможности вернуться домой к маме, что привело к решению остаться жить в Кенсингтонских садах вместе с уже живущими там феями. Книга наполнена довольно жесткими подробностями нелегкой жизни Питера Пэна, а потому, вероятно, сиквел и не стали снимать — чтобы не травмировать детей еще больше.

«Книга джунглей»

Поклонники истории о Маугли наверняка знакомы только с одной книгой Редьярда Киплинга, но на самом деле существует еще и «Вторая книга джунглей», которая, в свою очередь, рассказывает сразу несколько разных историй, которые разворачиваются в тех самых джунглях.

Некоторые из них так или иначе упоминают Маугли, а вот другие представляют читателю совершенно новых героев — в итоге во избежание путаницы и негативной реакции со стороны зрителей адаптацию все-таки решили не снимать.

Кстати, «Форрест Гамп» вошел в нашу подборку адаптаций, которые получились даже лучше оригинального текста — почитать об этом и о других похожих фильмах можно здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из мультфильмов «Питер Пэн» (1952), «Сто один далматинец» (1961)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
