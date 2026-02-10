Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете

Есть как комедии, так и драмы.

Знаменитый роман Уильяма Голдинга снова получил экранизацию. 8 февраля 2026 года вышел мини-сериал «Повелитель мух» от создателя «Переходного возраста». Новая версия быстро наделал шума, но получила на IMDb скромный рейтинг 6.3.

Основной претензией к проекту стала излишняя вольность сценаристов по отношению к первоисточнику. Как метко выразился один из зрителей в своем отзыве на IMDb:

«Если вы меняете ключевые моменты в истории, просто не называйте ее именем той книги».

Эта «отсебятина», по мнению многих, лишила историю её изначального посыла, превратив всё в стилизованное артхаусное зрелище. К счастью, «Повелитель мух» далеко не единственная работа на эту тему.

Мы собрали для вас 7 захватывающих сериалов, от культовой классики до современных хитов, где герои оказываются один на один с дикой природой и своими темными сторонами.

Итак, отложите в сторону эту спорную адаптацию и отправляйтесь в новые, более захватывающие путешествия. Вот что можно посмотреть после «Повелителя мух».