«Не заработала денег»: Градский озвучил о Пугачевой то, о чем не принято говорить

Александр Градский был известен своим принципиальным отношением к коллегам. Он не прощал использования фонограммы и предъявлял высокие требования к выступлениям на сцене. По его мнению, этим условиям соответствовали не все исполнители. Довольно безжалостно композитор высказывался об Алле Пугачевой, заявляя, что она вовсе не была труженицей, как это считалось ранее.

По его словам, артистка фактически не могла петь еще с 1986 года, так как до этого не берегла свой голос. В результате у Пугачевой остался очень скромный диапазон всего в одну октаву. Градский рассказывал, что из-за этого она не могла часто давать концерты на крупных площадках. Если у него было около 100 выступлений во Дворце спорта в год, то у Аллы — всего 10. Артистка не выступала под фонограмму, а голос садился уже на второй день концертов. Поэтому запланированные выступления приходилось отменять, а деньги за билеты — возвращать зрителям.

«Она и не заработала в итоге денег на этом», — приводит слова Градского Дзен-канал MoulinRougeMagazine .

Средства ей удавалось получать лишь от выступлений на корпоративных мероприятиях. Однако такие праздники в году случались нечасто.