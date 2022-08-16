Не заметить было невозможно: раскрыт жуткий ляп «Большой перемены»

Фильм «Большая перемена» Эльдара Рязанова по праву считается классикой советского кино. Фразы из картины тут же разлетелись на цитаты, а ляп, допущенный во время съемок, все эти годы от глаз внимательных поклонников почему-то ускользал.

Главную оплошность, как оказалось, допустили разработчики костюмов: так, «забинтованная рука» героя Григория Ганжи постоянно «кочевала» с одной стороны на другую: в одном из моментов «травмированной» оказалась левая рука, а уже в другом — правая.

Примечательно, что долгое время о допущенной ошибке фанаты предпочитали не говорить из уважения к таланту исполнителя роли Александра Збруева. Артист же, в свою очередь, достаточно пренебрежительно высказался о собственной роли, уверяя, что не она сделала его по-настоящему известным.