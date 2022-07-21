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Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

21 июля 2022 08:16
Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

На съемках исторического эпоса не хотели сорить деньгами.

Перед создателями «Великолепного века» стояла задача не только произвести впечатление на зрителей, но и не выходить за рамки бюджета. Сериал признали одним из самых дорогих телевизионных проектов Турции, но это не значит, что на съемках не пытались экономить.

На чем конкретно сэкономили создатели, заметили лишь внимательные зрители, которые обратили внимание, что госпожи и наложницы делят один и тот же гардероб. Платье, в котором Хюррем шла по золотому пути, спустя несколько сезонов вдруг появлялось на ее непримиримом враге — Фатьме-султан.

Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

Скромное, но красивое одеяние Хатидже за все время съемок успели поносить как ее дочь Хуриджихан, так и Махидевран.

Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

А вот наложнице Селима Нурбану досталось в «наследство» европейское платье и головной убор от убитой принцессы Изабеллы Кастильской.

Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

Фото: дзен-канал «Загадки «Великолепного века»

Доходило и до того, что нарядами главные героини сериала «обменивались» не только между собой, но и делили их со служанками, как то было с «беременным» платьем Хатидже, Фатьмы и Назенин.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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