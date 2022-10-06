Не замечали полвека: россиянам раскрыли глаза на плагиат в советских мультфильмах

Внимательные зрители уже давно заметили, что персонажи мультфильмов Disney похожи друг на друга. Фактически аниматоры перерабатывают образы старых героев для новой анимации, чтобы сохранить уникальный стиль студии. Оказалось, что так поступали и советские мультипликаторы.

В Сети заметили, как одинаково выглядят герои разных анимационных лент СССР. Например, родители Малыша в мультфильме «Малыш и Карлсон» конца 60-х годов внешне напоминают папу и маму Дяди Федора из «Трое из Простоквашино» 1978 года. В Дзен-канале «Синема — графия» отметили те же детали внешности: от строгой оправы очков до цвета волос и бороды у мужчин. И это, несмотря на то, что над картинами трудились совершенно разные художники-постановщики. Теперь комментаторы расходятся во мнении: авторы вдохновлялись работой коллег или решились на откровенный плагиат? А некоторые и вовсе считают заявления о сходстве большой натяжкой.