Не замечали полвека: этот советский киношедевр Гайдай «украл» у американцев

Авторитет Леонида Гайдая невозможно пошатнуть. Режиссер уже давно стал одним из символов кино и СССР в целом. Его комедии по сей день пересматривают с огромным удовольствием, однако некоторые зрители стали находить в них плагиат.

Много вопросов вызывает эксцентричная комедия «Бриллиантовая рука». Есть предположение, что Гайдай позаимствовал сюжетную линию и структуру фильма у американских коллег, а именно у создателей бондианы. Леонид Иович переделал историю на свой лад и превратил ее в комедию.

В центре сюжета, как и в бондиане, зритель видит героя-одиночку. Он вступает в поединок с целой бандой и побеждает благодаря вмешательству спецслужб. Есть и прямые отсылки к голливудским шпионским фильмам, например, вертолет и машина с тросом. А кольцо и рука Шефа — «пламенный привет» суперзлодею Блофельду из бондианы, которого в фильме показывали точно так же.

Гайдай взял самые распространенные «штучки» из американского кино и сделал на них качественную пародию. Но эта правда открылась лишь спустя полвека, ведь советский зритель не был избалован голливудскими картинами.