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Не замечали полвека: этот нелепый ляп в «Кавказской пленнице» нашли лишь сейчас

4 декабря 2023 08:15
Не замечали полвека: этот нелепый ляп в «Кавказской пленнице» нашли лишь сейчас

Ошибку пропустили и режиссеры, и зрители.

Комедию «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» зрители увидели в 1967 году. Казалось бы, за 56 лет фильм можно было разобрать по кадрам. Но новые неточности находят в нем до сих пор.

Недавно внимательные зрители нашли ляп в эпизоде с Трусом. В начале фильма тот изображает из себя билетера, который сидит при входе на танцплощадку.

Он пересчитывает купюры и прячет их в шляпу вместо кассы. В то же время, билетная катушка словно живет своей жизнью.

Причем герой Вицина ее не трогает. Он сосредоточен на деньгах, не выпускает из рук банкноты. Однако лента, которая поначалу висела ровно, оказывается перекошенной и полностью смотанной, хотя прежде конец болтался свободно.

Конечно, на восприятие сюжета такие мелочи не влияют. Однако факт остается фактом: неточность пропустили и режиссеры, и многочисленные поклонники советского кино.

Не замечали полвека: этот нелепый ляп в «Кавказской пленнице» нашли лишь сейчас
Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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