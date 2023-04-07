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Не замечали десятилетиями: что не так с Геной из «Самой обаятельной и привлекательной»

7 апреля 2023 17:45
Не замечали десятилетиями: что не так с Геной из «Самой обаятельной и привлекательной»

У героя был большой изъян.

Фильм Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» полюбился зрителям так сильно, что, кажется, они знают его буквально наизусть. Но есть как минимум один факт об этой картине, который шокирует многих.

Десятилетиями публика не замечала, что с Геной Сысоевым не все в порядке. Актер Владимир Носик был вынужден играть эту роль с гипсом на ноге. Причиной стала производственная травма.

Чтобы Ирина Муравьева и ее экранный партнер по настольному теннису не терялись при виде ракетки, кинодел велел им тренироваться. Актриса занятия довольно быстро забросила, сославшись на то, что умеет играть. А вот Носик подошел к делу ответственно, даже слишком.

Во время занятия артист неудачно упал — врачи обнаружили у него перелом со смещением. Несмотря на это, съемки не отложили. К слову, оператору пришлось постараться, чтобы скрыть хромую походку актера в кадре.

Не замечали десятилетиями: что не так с Геной из «Самой обаятельной и привлекательной»
Фото: Кадры из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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