Не замечали десятилетиями: что не так с Геной из «Самой обаятельной и привлекательной»

Фильм Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» полюбился зрителям так сильно, что, кажется, они знают его буквально наизусть. Но есть как минимум один факт об этой картине, который шокирует многих.

Десятилетиями публика не замечала, что с Геной Сысоевым не все в порядке. Актер Владимир Носик был вынужден играть эту роль с гипсом на ноге. Причиной стала производственная травма.

Чтобы Ирина Муравьева и ее экранный партнер по настольному теннису не терялись при виде ракетки, кинодел велел им тренироваться. Актриса занятия довольно быстро забросила, сославшись на то, что умеет играть. А вот Носик подошел к делу ответственно, даже слишком.

Во время занятия артист неудачно упал — врачи обнаружили у него перелом со смещением. Несмотря на это, съемки не отложили. К слову, оператору пришлось постараться, чтобы скрыть хромую походку актера в кадре.