Не замечали бы и дальше: в сериале «Друзья» нашли неожиданный привет из СССР

29 лет назад в эфир вышла первая серия сериала «Друзья», ставшего культовым. И за это время он завоевал и продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру. Но что может объединять американский поверхностный ситком и Советский Союз?

Оказывается, в сериале можно найти невероятное количество отсылок к СССР, которые делают его еще более привлекательным для российской аудитории.

Внимательные зрители заметили, что в квартире главных героев встречаются советские плакаты. И это не просто случайность. Один из этих плакатов говорит: «Чтобы строить, надо знать, чтобы знать, надо учиться». Это мотивирующее послание часто попадает в кадр на протяжении всех сезонов.

Есть и еще одна советская отсылка — большой постер с кенгуру-боксером. Этот постер является афишей выступлений Владимира Григорьевича Дурова, известного артиста цирка из СССР. Он придумал и поставил на арене номер, в котором кенгуру боксирует словно Мухаммед Али. В сериале этот постер часто попадает в кадр, добавляя атмосферы и уюта.

Но не только в квартире героев можно увидеть советские отсылки. В комнате Моники висит большая афиша с надписью на русском языке «Культурная программа». Эта афиша стала настолько популярной среди фанатов сериала, что за океаном начали создавать реплики и продавать их. Теперь каждый желающий может приобрести этот кусочек советской культуры по цене от 18 долларов за штуку.