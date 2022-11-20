Не замечали больше полувека: нестыковку в «Бриллиантовой руке» пропустили все

Когда в фильме «Бриллиантовая рука» Семен Горбунков в исполнении Юрия Никулина садится в такси, то он без сомнений называет водителю свой адрес: Морская, 21, квартира 9. Затем он добавляет, что живет в третьем подъезде и на третьем этаже. Поклонники комедии уже дано вычислили дом, который демонстрировался в кадре. Это пятиэтажка в Сочи. И в одной из сцен герой Никулина действительно заходит в третий подъезд дома. Но внимательные зрители обнаружили странную нестыковку.

Автор Дзен-канала «Горожанин» засомневался в достоверности адреса, ведь 9-я квартира в стандартной пятиэтажке должна находиться в первом подъезде, а не в третьем. Блогер предположил, что Горбунков назвал таксисту чужой адрес.

А комментаторы предложили еще несколько объяснений факту, который не замечали больше полувека. В некоторых домах в Адлере нумерация на лестничных клетках стартует с единицы в каждом подъезде отдельно взятого дома. Кроме того, цифры квартирам могли давать справа налево, то есть с последнего подъезда.