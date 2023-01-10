Не замечали 30 лет: ахнете, узнав, в каком фильме Гайдай снял собственную внучку

Он не распространялся об этом.

Нередко режиссеры приглашают на съемки своих картин близких родственников. Одним дают знаковые роли, другим — второстепенные, третьим — эпизодические.

Леонид Гайдай не был исключением из этого правила. Он 11 раз снимал свою супругу Нину Гребешкову в фильмах, причем почти каждый раз она играла заметные роли. Но мало кто знает, что однажды Гайдай пригласил на съемки родную внучку. Она появилась в одном из эпизодов криминальной комедии 1989 года «Частный детектив, или Операция „Кооперация“».

В этой сцене персонаж Леонида Ярмольника пытается сменить курс направления самолета. Среди пассажиров зрители видят Наталью Крачковскую и маленькую девочку Олю — она-то и является внучкой режиссера. В титрах ее имя указано как «Оля Худякова». Факт малоизвестный, ведь Гайдай старался не афишировать подобную информацию.

Фильм в целом был прохладно принят зрителями и критиками. Картину не спасло присутствие неизменной Нины Гребешковой, ни участие талантливого актера Дмитрия Харатьяна. Впрочем, за эту роль его назвали лучшим актером года. Это можно считать утешением.