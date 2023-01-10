Не замечали 15 лет: главный ляп «Сумерек» заставит вас покатиться со смеху

Поклонники частенько разбирают любимые картины по косточкам, выискивая ошибки и нелепые моменты. Франшиза «Сумерки» — настоящий пир для таких любопытствующих, ведь здесь есть масса смешных ляпов.

Наверняка все помнят ту эпичную сцену, где Эдвард рукой останавливает машину, едва не наехавшую на Беллу. Так, героиня лежит на асфальте и пытается прийти в себя после произошедшего. Сначала у Беллы распущенные волосы, которые свободно лежат на куртке, а уже в следующем кадре шевелюра полностью собрана под нее. Объяснить это можно так. Либо героиня Кристен Стюарт настолько молниеносно заправляет волосы, либо режиссер допустил оплошность. Вторая версия наиболее правдива, ведь вряд ли ошарашенную Беллу в такой момент могли волновать ее локоны.

Еще один недопустимый ляп поклонники обнаружили в предпоследней части франшизы. Белла, узнав о беременности, звонит Розали. Но она даже не набирает номер, а просто прикладывает телефон к уху. Когда девушки общаются, зрителям отчетливо виден экран блокировки. Неужели никто из членов съемочной группы не заметил эту досадную оплошность?