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Не заглядывая в паспорт: этот тест определит ваш возраст всего за 6 вопросов

26 ноября 2023 11:30
Не заглядывая в паспорт: этот тест определит ваш возраст всего за 6 вопросов

Вычисления верные в 99% случаев. 

Возраст бывает сложно определить, не заглядывая в документы. На количество прожитых лет может указывать внешность, бытовые привычки, даже используемая лексика. Мало кто способен поспорить, что зумеров от миллениалов легко отличить по тому, как они разговаривают.

Но если этих данных нет, кажется, что угадать, когда родился мужчина или женщина, почти невозможно. Впрочем, математика способна творить чудеса.

Ответьте на шесть вопросов — и тест рассчитает ваш возраст. Вам не придется вспоминать рекламу из девяностых или советских партийных лидеров.

Количество прожитых лет модель вычислит на основании математических примеров. Проверьте сами, насколько точным окажется результат.

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Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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