Не задумывались, почему на Новый год ставят именно елку? Ответ интереснее, чем кажется
Праздничное дерево прошло весьма долгий путь.
Елка давно стала одним из главных символов Нового года. Россияне старательно выбирают для нее украшения и делают центром дома во время продолжительных праздников. Однако мало кто догадывается, как именно зародилась эта традиция.
Впервые о елке как новогоднем дереве заговорил Петр I. Он позаимствовал эту традицию у древних германцев, а также и дату самого праздника. В одном из своих указов он повелевал украсить именно этими деревьями город в честь наступившего Нового года.
«По улицам перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых», — писал император.
Однако далеко не все жители страны остались в восторге от его идеи. Поэтому на долгие годы предложение Петра было забыто, а вспомнила о нем лишь Александра Федоровна, жена царя Николая I. Она представила публике высокое украшенное дерево в помещении нынешнего Московского вокзала в Санкт-Петербурге. После этого богатые дворяне решили поддержать традицию и сами начали заказывать себе ели в дома.
Однако Николай II решил запретить новогодние ели, так как считал их символом Германии, с которой вел войну. Поэтому вновь на несколько лет дерево пропало из праздничных домов, а вернулось только в 30-х годах XX века, когда в Доме союзов появилось 15-метровое дерево, украшенное 10 тысячами игрушек. С того времени ель — официальный символ Нового года, который можно встретить практически повсюду.