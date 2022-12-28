Не задумывались, почему на Новый год ставят именно елку? Ответ интереснее, чем кажется

Елка давно стала одним из главных символов Нового года. Россияне старательно выбирают для нее украшения и делают центром дома во время продолжительных праздников. Однако мало кто догадывается, как именно зародилась эта традиция.

Впервые о елке как новогоднем дереве заговорил Петр I. Он позаимствовал эту традицию у древних германцев, а также и дату самого праздника. В одном из своих указов он повелевал украсить именно этими деревьями город в честь наступившего Нового года.

«По улицам перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых», — писал император.

Однако далеко не все жители страны остались в восторге от его идеи. Поэтому на долгие годы предложение Петра было забыто, а вспомнила о нем лишь Александра Федоровна, жена царя Николая I. Она представила публике высокое украшенное дерево в помещении нынешнего Московского вокзала в Санкт-Петербурге. После этого богатые дворяне решили поддержать традицию и сами начали заказывать себе ели в дома.

Однако Николай II решил запретить новогодние ели, так как считал их символом Германии, с которой вел войну. Поэтому вновь на несколько лет дерево пропало из праздничных домов, а вернулось только в 30-х годах XX века, когда в Доме союзов появилось 15-метровое дерево, украшенное 10 тысячами игрушек. С того времени ель — официальный символ Нового года, который можно встретить практически повсюду.