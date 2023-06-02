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Не за что подержаться: Кошмал из «Сватов» высмеяли из-за пикантного фото

2 июня 2023 09:45
Не за что подержаться: Кошмал из «Сватов» высмеяли из-за пикантного фото

О пышных формах звезде остается только мечтать.

Анна Кошмал не прочь побаловать фанатов откровенными снимками. Обычно смелая артистка собирает массу восторженных комплиментов, но даже у этого правила есть исключение.

В социальных сетях у звезды сериала «Сваты» есть фото, сделанное в бассейне. Актриса позировала перед камерой в одном купальнике. Контент получился довольно горячим — красотка показала свой бюст, но подписчики ожидали увидеть более пышные формы. К их огромному сожалению, оказалось, что у артистки и подержаться-то не за что.

«А где грудь?» — высмеяли обнажившуюся на публику Кошмал.

Но нашлись и те, кто встал на защиту попавшей впросак знаменитости. Преданные поклонники заметили, что отсутствие форм совсем не умаляет таланта артистки.

Не за что подержаться: Кошмал из «Сватов» высмеяли из-за пикантного фото

«Плевать на грудь. Все равно это моя любимая актриса», — подметил один из фолловеров.

Фото: Кадры из сериала «Сваты», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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