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Не за что благодарить: Медведева одним поступком обозначила отношение к Тутберидзе

22 ноября 2023 16:15
Не за что благодарить: Медведева одним поступком обозначила отношение к Тутберидзе

Обесценила чужой труд.

Евгения Медведева представила публике документальный фильм о себе любимой. Проект не только рассказал о непростом пути спортсменки к успеху, но и показал, как она относится к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

Лента получила название «Медведева против Медведевой». Много внимания в ней уделено детству знаменитости, ее первым шагам на льду и, конечно же, Олимпиаде 2018 года, на которой фигуристка завоевала серебро, хотя мечтала о золоте.

Затронута была и тема непростых отношений одиночницы с главной соперницей Алиной Загитовой, которая и стала олимпийской чемпионкой. Также уделили внимание и переходу Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру. А вот о вкладе Этери Тутберидзе почти ничего не сказали.

Именно рядом с ней Женя одержала свои главные победы, поэтому многие ждали появления в картине знаменитой наставницы. К удивлению поклонников фигуристки, интервью с Этери заняло совсем незначительную часть повествования.

Тем самым звезда «Ледникового периода» четко обозначила свою позицию. Судя по всему, двукратная чемпионка мира считает, что ей на за что благодарить Снежную королеву.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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