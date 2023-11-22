Не за что благодарить: Медведева одним поступком обозначила отношение к Тутберидзе

Евгения Медведева представила публике документальный фильм о себе любимой. Проект не только рассказал о непростом пути спортсменки к успеху, но и показал, как она относится к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

Лента получила название «Медведева против Медведевой». Много внимания в ней уделено детству знаменитости, ее первым шагам на льду и, конечно же, Олимпиаде 2018 года, на которой фигуристка завоевала серебро, хотя мечтала о золоте.

Затронута была и тема непростых отношений одиночницы с главной соперницей Алиной Загитовой, которая и стала олимпийской чемпионкой. Также уделили внимание и переходу Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру. А вот о вкладе Этери Тутберидзе почти ничего не сказали.

Именно рядом с ней Женя одержала свои главные победы, поэтому многие ждали появления в картине знаменитой наставницы. К удивлению поклонников фигуристки, интервью с Этери заняло совсем незначительную часть повествования.

Тем самым звезда «Ледникового периода» четко обозначила свою позицию. Судя по всему, двукратная чемпионка мира считает, что ей на за что благодарить Снежную королеву.