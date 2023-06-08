Не Яббаров: старшему сыну Алены Рапунцель повезло с фамилией

Судьба участников шоу «Дом-2», которое появилось на российском телевидении почти 20 лет назад, интересует тысячи людей. Как они живут на проекте и за его пределами, у кого и с кем отношения, кто родил детей, чем занимается? При этом, пожалуй, лидирующее место занимает личная жизнь участников, ведь ей зрители и поклонники интересуются больше всего.

Не стали исключением и Алена Рапунцель с Русланом Яббаровым. Ребята познакомились не проекте и решили, что им удастся построить свою любовь под прицелами камер. Однако все сложилось не так, как хотелось бы. Влюбленные часто ссорились и в результате так и не смогли сохранить отношения. При этом у них родился общий сын, которого Алена назвала Богданом.

Многие переживали, какую же фамилию мать решит дать мальчику, ведь на момент его рождения у них с Русланом была очередная ссора. Да и жить с фамилией Яббаров или Рапунцель ребенку вряд ли будет просто. Но поклонники переживали зря. Богдану досталась девичья фамилия матери — Савкин. И если она и изменится в будущем, то разве что на фамилию отчима — Семин.