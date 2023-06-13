Не взяли в фильм «Москва слезам не верит» и не только: «несоветская» красота стала для этой актрисы проклятием

Евгения Ветлова запомнилась советскому зрителю по фильмам «Соломенная шляпка», «Попутного ветра, „Синяя птица“!» и, например, «Белая ночь». Артистка активно покоряла кинематограф страны, но на родине ей не суждено было стать по-настоящему знаменитой.

Дело в том, что отличалась артистка не только ярким талантом, но и эффектной внешностью. И из-за этого Владимир Меньшов пригласил ее на пробы в ленту «Москва слезам не верит», однако цензоры не оценили эту кандидатуру. По их мнению, красота артистки была «несоветской», в кадре она напоминала жительницу капиталистических стран, поэтому и не могла сниматься в главных ролях.

С того времени Евгению все реже приглашали в кино, а в 1975 году она познакомилась со студентом по обмену Матиасом Яном. Сначала они создали дуэт «Женя и Матиас», а спустя пять лет после знакомства решили переехать в Берлин.

В новой стране артистка продолжила заниматься любимым делом. Она до сих пор активно снимается в кино и сериалах, руководит собственной музыкальной студией и записывает гиды для музеев всего мира. Без препятствий цензуры ей удалось построить успешную карьеру и стать большой звездой.