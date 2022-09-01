Не взял в «Иронию судьбы»: чем Гурченко насолила Рязанову

В копилке Людмилы Гурченко могла быть еще одна яркая роль. У актрисы не получилось засветиться в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» из-за непростых отношений с Эльдаром Рязановым.

В своей книге «Неподведенные итоги» режиссер признался, что Гурченко пробовалась на роль Нади Шевелевой, которую, по его уверению, могла сыграть блестяще. Однако этому помешал целый ряд обстоятельств.

Ранее актриса насолила Рязанову тем, что не оправдала его ожидания и провалила пробы в картину «Гусарская баллада». Гурченко пришла неподготовленной и вела себя слишком неуверенно, в результате чего режиссер поставил крест на ее карьере.

Тем не менее, приступая к съемкам новогодней мелодрамы, Рязанов вновь попытал счастья и позвал Гурченко. Компанию ей на пробах составил Андрей Миронов, что и стало роковой ошибкой. Глядя на дуэт, который полюбился зрителям в «Соломенной шляпке», режиссер понял, что это совсем не то, что ему нужно.