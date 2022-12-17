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Не вздумайте повторять: советские привычки, которые ведут к бедности

17 декабря 2022 14:30
Не вздумайте повторять: советские привычки, которые ведут к бедности

Наследие прошлого.

У граждан Советского Союза имелась невероятная вера в коммунистическую идеологию. Именно поэтому люди не гнались за богатством и даже сформировали ряд привычек, которые не совместимы с зажиточным образом жизни.

Например, в обществе было абсолютно нормально иметь захламленный балкон и оправдывать это фразой «вдруг пригодится». Сохранение в доме всякого старья точно не вело к достатку в семье.

Еще одной традицией была покупка вещей впрок.

Новая куртка могла годами храниться, ожидая подходящего момента, который мог и не наступить.

Кроме покупки одежды на вырост, советские граждане оставляли почти всё «до лучших времен». Так происходило с продуктами, вещами и даже посудой. В этом не было никакой разумной экономии, только вред. Жизнь откладывали на потом и не имели возможности ею наслаждаться.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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