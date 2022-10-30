Не вздумайте делиться с ними личным: названы главные сплетники среди знаков Зодиака

Любопытство и желание сунуть нос в чужую жизнь свойственны многим людям, но у некоторых эти качества приобретают гипертрофированные формы. Сплетники способны ухватиться за малейший намек, чтобы нафантазировать себе целую историю и разнести ее по всей округе. Поэтому, прежде чем откровенничать с некоторыми друзьями или знакомыми, стоит задуматься о том, не обернется ли это против вас. Астрологи выяснили, какие знаки больше всего любят посплетничать - именно с ними нужно держать ухо востро.

Овен

Представители огненного знака, находясь во власти эмоций, порой совершенно не думают о том, что они говорят и могут ли их слова принести кому-то вред. Разгневанный Овен вполне способен выдать чьи-то тайны, а также больно уколоть человека, поскольку прекрасно осведомлен о его слабостях.

Кроме того, уроженцы этого знака настолько убедительны, что окружающие очень легко верят в слухи, которые те распускают.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, крайне любопытны. Чтобы быть в курсе подробностей чужой жизни, они будут мониторить соцсети интересующего их человека, по крупицам собирать информацию у общих друзей и знакомых. Впрочем, они и сами с легкостью могут выудить нужные сведения у объекта пристального внимания - для этого представителям воздушной стихии необходимо лишь включить свое обаяние на полную мощность.

Скорпион

Скорпион, пожалуй, самый закрытый и загадочный знак во всем гороскопе. Однако эта “темная лошадка” любит знать все про окружающих. Дело в том, что уроженцы водного знака - те еще манипуляторы, поэтому они собирают подробное досье на тех, кто может быть им полезен в будущем.

А еще Скорпион способен отомстить обидевшему его человеку, распустив о нем грязные сплетни.

Стрелец

Общение с представителями огненного знака напоминает игру “Испорченный телефон”. Услышав какую-нибудь сногсшибательную новость, Стрелец торопится поделиться ею с окружающими, но по дороге так исказит информацию, что мама не горюй. Неудивительно, что со временем друзья начинают утаивать от уроженца знака какие-то подробности, чтобы тот не разболтал об этом на всех углах.

Рыбы

Рыбы - самые безобидные и милые сплетники в гороскопе. Они фантазируют не для того, чтобы очернить чью-то репутацию, а для того, чтобы немного развлечься и приукрасить серые будни.