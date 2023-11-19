Не вздумайте делать скучные ногти: топ-3 зимних маникюра, которые выдадут в вас модницу

Новый год уже не за горами, а зима стучится в окна и велит менять резину на зимнюю. Маникюр, кстати, тоже пора сменить. И для настроения, и чтобы быть в тренде. Какой же цвет для ногтей выбрать, чтобы окружающие точно распознали в вас стильную даму?

Бургунди

Тот маникюр, который никогда не выйдет из моды. Бордовый, красный, алый и другие подобные оттенки в тренде уже сотню лет. И неспроста. Удачно подобранный подтон делает руки ухоженными, холеными и моложавыми. Цвет универсален, поскольку уместно смотрится в любой ситуации.

Снежно-белый

Самый зимний и праздничный цвет. Но при нанесении стоит быть аккуратными. Возрастным рукам вряд ли подойдет, к тому же если у вас бледная кожа, то выглядеть будет тоже не слишком подходящим образом. Сдобрив светлый тон небольшим количеством блесток или потали, вы добьетесь чудесного новогоднего маникюра без особых сложностей и затрат.

Металлик

Тот самый тон, который женщины, как правило, решаются нанести только по особому случаю или на Новый год. Зачем сдерживать себя? В этом сезоне пайетки, стразы, блестки и фольга — это модно и стильно. Поэтому за зиму можно успеть сделать такой праздничный маникюр в разных вариациях не один раз, что поможет прослыть настоящей модницей.