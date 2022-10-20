Не выпускали из СССР: почему звезду фильма «А если это любовь?» скрывали от иностранцев

Дебют на экране для Игоря Пушкарева состоялся еще во время учебы в училище имени М. С. Щепкина в 1958 году. А после окончания вуза в его карьере начался настоящий «киношный бум»: актер снимался исключительно в главных ролях. Одной из лучших работ Пушкарева до сих пор считается герой Рамзина в ленте 1961 года «А если это любовь?». Но постепенно к середине 60-х годов предложений от режиссеров стало меньше, а от центральных персонажей Игорь перешел к второстепенным.

Он знал причину изменившегося отношения постановщиков. Все дело было в его характере. Еще в молодости Пушкарев прослыл конфликтным и задиристым мужчиной. На праздничных вечерах Игорь легко впадал в агрессию и мог высказать коллегам все в лицо. В результате с ним просто не хотели иметь общих дел.

Только уже в 80-х годах актер узнал, что его хотели «переманить» иностранцы. На киностудиях лежали приглашения для Пушкарева на съемки в разные страны мира. Но строптивого актера из принципа не собирались выпускать из СССР, чтобы он не получил мировую славу.